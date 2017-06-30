Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda zemin problemlerinin çözümü için çim yenileme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda zemin problemlerinin çözümü için çim yenileme çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın zeminine yeni çimlerin serilmesine başlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, stadın zemininde suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sorunların çözümü için çimlerin tamamen kaldırılması ve zemin tesviye işlemlerinin ardından daha kaliteli hibrit çim ekim işlemlerine başlandığını belirtti.



Altepe, dünya çapında bir eser olan statta bir daha sorun yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını kaydederek, "1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntı vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz." ifadelerini kullandı.