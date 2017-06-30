Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt
Enis Berberoğlu'ndan mahkemeye yanıt

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın çimleri yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda zemin problemlerinin çözümü için çim yenileme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın çimleri yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda zemin problemlerinin çözümü için çim yenileme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın zeminine yeni çimlerin serilmesine başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, stadın zemininde suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan sorunların çözümü için çimlerin tamamen kaldırılması ve zemin tesviye işlemlerinin ardından daha kaliteli hibrit çim ekim işlemlerine başlandığını belirtti.

Altepe, dünya çapında bir eser olan statta bir daha sorun yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını kaydederek, "1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntı vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çim #Bursaspor #bursa
banner863
Önceki Haber
Spot piyasada elektrik fiyatları
Sonraki Haber
Gazprom'un doğalgaz ihracatı arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.