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Bursa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Mahmut Temel yönetimindeki 16 HCZ 08 plakalı midibüs, kırsal Karakoca Mahallesi çıkışında devrildi.

Kazada 25 tarım işçisi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Karacabey ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 

Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #tarım işçileri #midibüs #trafik kazası
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