Bursaspor, Serie A takımlarından Udinese'nin Ganalı oyuncusu Emmanuel Badu ve La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Fransız Jonas Martin'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Alınan bilgiye göre, teknik direktör Paul Le Guen'in isteği doğrultusunda takımı güçlendirme çalışmalarını yürüten yeşil-beyazlılar, Udinese takımının orta saha oyuncusu Badu'nun menajeri ve kulübüyle irtibata geçti. Udinese yöneticilerinin Badu için 5 milyon avro bonservis ücreti istemesinin ardından İtalya'da bulunan yeşil-beyazlı kulüp yetkililerinin, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundukları kaydedildi.



Diğer yandan yeşil-beyazlıların bir süre önce teklifte bulunduğu Real Betis takımının Fransız orta saha oyuncusu Jonas Martin ile ilgili yürütülen görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Hocamızın isteği çerçevesinde iki oyuncuyu da kadromuza dahil etmek istiyoruz. Söz konusu iki transferi de hafta sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.