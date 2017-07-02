Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma koşularının ardından pas ve topla koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, son bölümdeki yarı sahada minyatür kalelerle kontrol pas oyunuyla sona erdi.



Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı koşu yaparken, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal kondisyon salonunda çalıştı.



Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.