Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Sınırda canlı bomba yakalandı
Sınırda canlı bomba yakalandı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeşil-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı ikinci çalışmayla sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, ardından sahaya kurulan 10 farklı istasyonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda kontrol pas oyunu ve tam sahada kalecisiz çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılarda, sol alt adalesinde zorlanma olan Bilal Kısa, sağ diz yan bağında esneme olan Furkan Emre Ünver ve sağ üst adalesinde sertleşme olan İbrahim Serdar Aydın'ın tedavileri yapıldı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #Bursaspor #antrenman
banner863
Önceki Haber
Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı
Sonraki Haber
Suudi Arabistan'da roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.