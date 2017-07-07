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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil beyazlı oyuncular, son bölümde geniş alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni sezon #hazırlık #Bursaspor #antrenman
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