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Bursaspor'da yeni transfer

Yeşil-beyazlı takım, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Kembo-Ekoko ile prensipte anlaştı.

Bursaspor'da yeni transfer

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımında forma giyen Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağlandı.

Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursaspor
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