Yeşil-beyazlı takım, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Kembo-Ekoko ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko ile prensip anlaşmasına vardı.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımında forma giyen Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağlandı.



Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.