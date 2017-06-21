Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor'un teklifine olumlu yanıt verdi.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticilerin bir süredir görüştüğü ve dün akşam İstanbul'da yemekte bir araya geldiği Paul Le Guen, düşünmek için istediği sürenin sonunda karara vardı.
Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayarak 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma konusunda olumlu yanıt veren Le Guen, İstanbul'dan helikopterle Bursa'ya gelerek geceyi kentte geçirecek.
Fransız teknik adamın, yarın Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.
Fransız teknik adam, yeşil-beyazlı kulübün teklifini kabul etti
Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor'un teklifine olumlu yanıt verdi.