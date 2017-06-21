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Bursaspor Paul Le Guen ile anlaştı

Fransız teknik adam, yeşil-beyazlı kulübün teklifini kabul etti

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaştı

 Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor'un teklifine olumlu yanıt verdi.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticilerin bir süredir görüştüğü ve dün akşam İstanbul'da yemekte bir araya geldiği Paul Le Guen, düşünmek için istediği sürenin sonunda karara vardı.

Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayarak 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma konusunda olumlu yanıt veren Le Guen, İstanbul'dan helikopterle Bursa'ya gelerek geceyi kentte geçirecek.

Fransız teknik adamın, yarın Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursaspor #Paul le Guen #süperlig #teknik direktör
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