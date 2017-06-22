Spor Toto Süper Ligi takımlarından Bursaspor, Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, Le Guen ile 10 gündür temas halinde olduklarını, kendisinin başka bir kulüple anlaşmak üzereyken Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi.



Le Guen'in kendisine yapılan teklifin ardından daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giymiş oyunculardan bilgi aldığını vurgulayan Ay, ''Bizim nasıl bir takım ve ne kadar heyecanlı bir camia olduğumuzu onlardan öğrenmiş. İnsanlar heyecanlı camialarda çalışmak isterler. Paul Le Guen, bütün dünyanın tanıdığı çok iyi bir isim. Kendisine çok güveniyorum. Yeni bir kadro oluşturacağız. Artık kötü günler görmek istemiyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Ay, transferi gündemde olan Asamoah Gyan'dan da kendilerini menajer olarak tanıtan bazı kişilerden dolayı vazgeçtiklerini anlattı.



Bursaspor olarak Gyan için 1,6 milyon avro teklif verdiklerini dile getiren Ay, ''Araya başka kişiler girince fiyat daha da yükseldi. Ben de Gyan işini bitirdim. Bu transfer olmayacak. O kişiler de buradan kapıdan içeri giremezler. Scout ekibimiz ve mali asbaşkanım ile ilgili konuşmalar yapmışlar. Kendilerini Allah’a havale ediyorum." diye konuştu.



''Ben bir hayalperest değilim''



Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Le Guen ise Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



''Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Sizin de bundan emin olmanızı istiyorum'' diyen Le Guen, şöyle devam etti:



''Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim. Geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Ligin ilk yarısında kendimize yer bulabilirsek iyi bir şey olacak. Bunu yapabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz olmazsanız olmaz. Kulüpte bulunan herkesin pozitif enerjisini takıma yansıtması gerekiyor. Burası büyük bir taraftara sahip. Bu taraftarı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarılar kazanmak için ben de sizin kadar istekliyim. Ben bir hayalperest değilim, gerçekçi bir adamım. Zor geçen bir sezondan sonra bizim atacağımız ilk adım toparlanma adımı olacak. Siz ne kadar istekliyseniz ben de o kadar istekliyim bunların kazanılması adına. Güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz."



"Gelen oyuncular Fransız olabilir"



Bir gazetecinin ''Transferde nasıl bir politika izlenecek?’ sorusunu Le Guen, şöyle cevapladı:



"Teknik ekibimiz ile toplantılara başladık. Ben de yavaş yavaş takımı tanımaya başladığımı söyleyebilirim. En iyilerle rekabet etmek için kadro kuracağız. Geçen sezonu 14. sırada bitirmiş bir Bursaspor var. Bu takımın kendisini konuşlandırabilmesi gereken yer ligin tepesi ama bu 10 günde olacak bir şey değil. Scout ekibimize güveneceğim. Ben de uzun zamandır futbolun içinde olan birisiyim. Benim de bildiğim oyuncular var. 2-3 oyuncu getirebileceğimi söyleyebilirim. Bunun planlamasını yaptık. Eğer burada başarı gelecekse birliğe ihtiyacımız var. Etrafımdaki herkese ihtiyacımız olacak. Birlik olabilirsek başarabiliriz. Gelen oyuncular Fransız olabilir."



Le Guen, transferde adı geçen Asamoah Gyan ve Alex Song gibi isimlere ilişkin sorulan soruya ise "Alex Song benim de beraber çalıştığım bir oyuncu. Burada kararı biz vereceğiz. Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. İkisi de büyük kulüplerde oynamış oyuncular. Biz geleceğe odaklanmalıyız. Geçmişleri iyi oyuncular ama bize gelecekte ne vereceklerine odaklanmamız gerekiyor." cevabını verdi.



Fransız teknik adam bir yardımcı antrenör, bir kaleci antrenörü ve bir fizyoterapistin kendisiyle birlikte Bursa'ya geleceği belirterek, ''Burada uyum yakalayıp, üretken bir çalışma ortamı yakalamak istiyoruz. Son olarak burada belli kelimeler söyleyip, 'Biz aya gideceğiz' demek istemiyorum. Başarıya gitmemiz açısından ben her şeye elimi atacağım. Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Sizin yüzlerinizde gülümseme oluşturmak istiyorum.'' dedi.



Konuşmaların ardından Le Guen kendisini 2 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.



Töreni, yeşil-beyazlı yöneticiler ve taraftarlar da izledi.