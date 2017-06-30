Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.



Özlüce Tesisleri'nde akşam üstü toplanacak yeşil-beyazlı oyuncular, saat 19.00'da sahaya inecek.



Yeni teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilecek ilk antrenman öncesi deneyimi çalıştırıcı futbolcularla tanışacak.



Sezon çalışmalarının 15 günlük ilk etabını kendi tesislerinde gerçekleştirecek yeşil-beyazlılar, 16 Temmuz'da yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. Burada da en az 3 hazırlık maçı yapacak Bursaspor, 28 Temmuz'da yurda dönecek.