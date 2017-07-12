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Bursaspor’da Batalla takıma katıldı

BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü.

Bursaspor’da Batalla takıma katıldı

Bursaspor, Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde, yeni sezon hazırlıklarını, çalışmaların 11. gününde Arjantin’den dün dönen ve sabah sağlık kontrolünden geçen kaptan Pablo Martin Batalla’nın katılmasıyla ilk kez tam kadro yaptı.

Paul le Guen’in saha içerisinde yaptığı kısa toplantının ardından, Bursasporlu futbolcular, kondisyoner İtalyan Giovanni nezaretinde antrenmana hazırlık yaptı. Daha sonra yeşil beyazlı futbolcular, iki ayrı gruba ayrıldı. Birinci grup yarı sahada gole yönelik serbest oyun oynarken, ikinci grup ise tempolu koşular yaptı.

Kaptan Batalla, yardımcı antrenörlerden İsmail Serbest ile birlikte düz koşu yaparak antrenman açığını kapatmaya çalıştı. Ancak Le Guen, ikinci tur çalışmasında Batalla’yı yarı sahada yapılan ve kalecilerin dahil olduğu oyuna aldı.

FRANSIZ SAĞBEKTEN VAZGEÇİLDİ

Bursaspor’un tercih sıralamasında ilk sırayı alan Fransız savunma oyuncusu Alexander Djiku için Fransız takımı Caen’in 1,5 milyon Euro bonservis ücretini peşin istemesi üzerine bu transferden vazgeçilirken, yeşil beyazlı yönetim arayışlarını sürdürdü. Kanat oyuncusu için yönetim Waris Majeed’ı kiralamak için temaslarını devam ettiriyor.

LE GUEN’E FORMA VE KESTANE ŞEKERİ

Bursaspor taraftarlarından Mehmet Er, yeşil beyazlıların yaptığı antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen ile bir araya geldi. Le Guen’e hoş geldin diyen Bursaspor taraftarı kestane şekeri hediye ederken, yeşil beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde giydiği orijinal formayı ise hediye etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bursaspor
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