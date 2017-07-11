BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı taktik ağırlıklı çalışma ile sürdürdü. Sakatlığı bir türlü geçmeyen Emre Taşydemir, tedavi için Katar’a gitti.

0 0 0 0





Yeni sezonda sıkıntılı günler yaşamak istemeyen



10’ar kişilik iki grup halinde yapılan çift kale maç büyük çekişmeye sahne oldu. Dün akşam Türkiye’ye gelen ve sabah sağlık kontrolünden geçen Bogdan Stancu ile Cristobal Jorquera bu sezon ilk kez takımla birlikte çalıştı.



BATALLA SABAH KONTROLE GİDECEK



Bursaspor’da sağlık kontrolü yapılamayan tek futbolcu olan Arjantinli kaptan Pablo Martin Batalla, yarın sabah Acıbadem Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilecek ve akşam antrenmanında takımla birlikte ilk çalışmasını yapacak.



EMRE KATAR’A GİTTİ



Sezon başı sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla çalışamayan Emre Taşdemir’i teknik direktör Paul le Guen, Katar’da tanıdığı bir doktora gönderdi. Fransız fizyoterapist Juel Lehir ile birlikte Katar’a giden Emre yapılacak tedavi sonrası Türkiye’ye dönecek.



BİLAL KOŞULARA BAŞLADI



Yeni sezon hazırlıklarının ilk günlerinde sağ arka adalesinden sakatlanan Bilal Kısa, uzun bir aradan sonra fizyoterapist eşliğinde yürümelere başladı. Tecrübeli oyuncunun Avusturya kampına kadar tedavisinin tamamlanması bekleniyor. Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek. Yeni sezonda sıkıntılı günler yaşamak istemeyen Bursaspor ’da, hazırlıklar Fransız teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde yapılan antrenmanlarla sürüyor. Topla ısınma ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde kontrol ve pas içerikli çalışma yapıldı. Son bölüm öncesi teknik direktör Le Guen futbolcu larını saha içerisinde toplayıp, yapılacak çift kale maçla ilgili bilgilendirdi ve neler istediği anlattı.10’ar kişilik iki grup halinde yapılan çift kale maç büyük çekişmeye sahne oldu. Dün akşam Türkiye’ye gelen ve sabah sağlık kontrolünden geçen Bogdan Stancu ile Cristobal Jorquera bu sezon ilk kez takımla birlikte çalıştı.Bursaspor’da sağlık kontrolü yapılamayan tek futbolcu olan Arjantinli kaptan Pablo Martin Batalla, yarın sabah Acıbadem Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilecek ve akşam antrenmanında takımla birlikte ilk çalışmasını yapacak.Sezon başı sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla çalışamayan Emre Taşdemir’i teknik direktör Paul le Guen, Katar’da tanıdığı bir doktora gönderdi. Fransız fizyoterapist Juel Lehir ile birlikte Katar’a giden Emre yapılacak tedavi sonrası Türkiye’ye dönecek.Yeni sezon hazırlıklarının ilk günlerinde sağ arka adalesinden sakatlanan Bilal Kısa, uzun bir aradan sonra fizyoterapist eşliğinde yürümelere başladı. Tecrübeli oyuncunun Avusturya kampına kadar tedavisinin tamamlanması bekleniyor. Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: