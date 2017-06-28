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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer

Mavi-beyazlılar, Murat Gürbüzerol'u renklerine kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer

 TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aynı ligde mücadele eden Samsunspor'dan ayrılan Murat Gürbüzerol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Erzurum temsilcisinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Samsunspor'un sözleşmesini sona erdirdiği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, transfer komitesinin başarılı bir kadro kurmak için çalıştığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zirveye oynayacağı ve başarılı olacağı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmasına önem veriyoruz. Murat Gürbüzerol kardeşimize kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Murat Gürbüzerol, konuşmanın ardından kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza törenine başkan Yılmaz'ın yanı sıra, başkan yardımcısı Zafer Aynalı, asbaşkan Ünsal Kıraç, bazı yöneticiler, teknik direktör Osman Özköylü ve sportif direktör Zafer Demir katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Murat Gürbüzerol #futbol #Dilaver Yılmaz
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