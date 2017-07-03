Mavi-beyazlı ekip, Hollandalı Ondaan ile Mehmet Ozan Tahtaişleyen'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Mavi-beyazlı kulüp, Hollanda 1. Lig ekibi Excelsior'un forvet oyuncusu 23 yaşındaki Terell Ondaan ile Elazığspor'un 32 yaşındaki stoperi Mehmet Ozan Tahtaişleyen ile ikişer yıllığına renklerine kattı.



Kulüp binasında, Başkan Dilaver Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde Hollandalı Ondaan ile Mehmet Ozan Tahtaişleyen, kendilerini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Başkan Yılmaz, transferlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, futbolculara başarı diledi.