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Çağla Büyükakçay elemeleri geçemedi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlar elemeleri ikinci turunda Rus rakibi Potapova'ya 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti

Çağla Büyükakçay elemeleri geçemedi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay, Rus rakibi Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek ikinci turu geçemedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 175 numarası Çağla Büyükakçay ile klasmanda 294. sırada bulunan Potapova karşılaştı.

Bir saat 41 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, ikinci turda elenerek Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #wimbledon #tenis #çağla büyükakçay
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