Çağlar Söyüncü: Biz en baştan beri inanıyorduk

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, grup maçlarının başından bu yana inandıkları şampiyonaya katılmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlar, "Hocamızla, yeni bir başlangıç yaptık. Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk. Rakibimiz Fransa maçını oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider gitmek istiyorduk. Biz bir maçımız daha olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman destekledir, onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar için de bizim için de son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz burada 3 puan alıp devam etmek isterdik ama 0-0 oldu. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda, Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık." ifadelerini kullandı.

Çağlar, Avrupa Şampiyonası ile ilgili gelen bir soru üzerine "Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz." diye konuştu.

Genç futbolcu, İzlanda'nın 82. dakikada yakaladığı gol pozisyonuyla ilgili olarak ise "82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı, orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince savuşturmaya çalıştık o pozisyonu. Halkımıza teşekkür ederim. Biz ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

'İnşallah daha iyi olacağız'

A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeki, "İzlanda gerçekten çok zorlu bir ekip. Fizikleri üst düzeyde ve sürekli uzun top oynadılar. Bizi taçlarla, kornerlerle zorladılar. Galiba bir tane pozisyonları var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Maç gitti geldi. Ama galibiyeti gerçekten çok istiyorduk. Olmadı. Beraberlik de bizi şampiyonaya götürüyordu. Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacaklarını ve başarılı olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes çok formda. Çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri 'gideceğiz inanın" dedik. Maçlar kazanıldıkça takımda kendine güvenerek oynadı. Sonuçta elde ettik." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da büyük destekleri için teşekkür eden Zeki Çelik, "Başarı geldikçe onlar da bize destek oldu. Bütün maçlarda bize destek oldular." şeklinde konuştu.

Zeki, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri düşünmek için önlerinde zaman olduğunu ve halen maçın heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

"Uzun bir yol ve süreçti"

A Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, EURO 2020'ye katıldıkları için çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okay, "Uzun bir yol ve süreçti. Allahımıza şükürler olsun yola çıkarken koyduğumuz hedefe, bugün ulaşmak çok büyük bir gurur. Bu yolda çok şey yaşadık, her oyuncunun, yönetim kurulunun, teknik heyetin ve herkesin büyük bir emeği var. Bunun karşılığını almak büyük gurur oldu." diye konuştu.

Maçtan önce büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Okay, "Bir maç önceden garantileme şansımız vardı. Sabahtan beri konsantrasyon ve heyecanımız üst düzeydeydi. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Çizgiden çıkan top dışında pozisyon vermedik. Gol pozisyonlarımız da vardı. Liderlik şansımız devam ediyor. Ülkemizi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarının altını çizen Okay Yokuşlu, "Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Hocamız da o yönde direktifler verdi. Onların agresif oyununa karşılık vermeliydik. Bunu da çok iyi yaptık. Birçok ikili mücadeleden galip ayrıldık. Bu da oyuna yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş'in takımın başında olmasının kendileri için önemli olduğunu da aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Şenol hoca kariyeri ve başarılarıyla çok deneyimli bir isim. Ondan çok şey öğreniyoruz. En önemlisi burada bir aile havası oluştu. Oynayanı ve oynamayanıyla tek hedefimiz başarılı olmak. Bugün sahada olmayan oyuncuların da ne kadar istediğini, içeride ve saha kenarında gördük. Önemli olan bu ortamı yakalamak. İstatistiklere bakarsak sadece üç gol yedik. O da duran toplardan. İyi yoldayız. Bu oyunu sürdürmek bize ve izleyenlere güven veriyor. Umarım bu da devam eder. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir ekibiz, hiçbir şeyden çekinmiyoruz."