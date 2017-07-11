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Calderon'un yeni adresi Cavaliers

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, deneyimli oyun kurucu Calderon'u renklerine bağladı.

Calderon'un yeni adresi Cavaliers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Calderon ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Deneyimli basketbolcu, geride kalan sezonda Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks takımlarında forma giydi. Calderon, normal sezonda çıktığı 41 maçta 3,4 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Milli takımda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Calderon, 12 sezonluk NBA kariyerinde Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks ve New York Knicks ekiplerinde de forma giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #nba #Cleveland Cavaliers
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