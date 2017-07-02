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Can Bartu Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Fenerbahçe Kulübünün Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin ve çim yenileme çalışmalarında, lif çakma işlemine başlandı

Can Bartu Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

 Fenerbahçe Kulübünün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin ve çim yenileme çalışmalarında, lif çakma işlemine başlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'ndaki hibrit çim sistemine geçiş işleminin tamamlandığı hatırlatılarak, "Can Bartu Tesisleri'nde de hibrit çim sistemine geçiş kapsamında son aşama olan lif çakma işlemine geçildi." denildi.

Açıklamada, tesislerin antrenman sahalarındaki eski çimin kaldırıldığı belirtilerek, "Ardından yeni drenaj sisteminin döşendiği zemine lazerle mıcır ve kum serilmişti. Daha sonra çim ekimiyle sahalar çimlendi ve bu işlemden sonra da lif çakma işlemine başlandı. Tesislerde diğer sahaların bakımı da gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

Üç gün sürecek çalışmaların ardından Can Bartu Tesisleri'nde hibrit çim sistemine geçiş çalışmaları sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #hibrit çim #futbol #fenerbahçe #can bartu tesisleri
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