Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, genç forvet Cansu Köksal'ı kadrosuna kattı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, genç forvet Cansu Köksal'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine katılan Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, genç oyuncunun hem savunma hem de hücum alanında etkili olacağını düşündüklerini kaydederek, "Türk kadın basketbolunun geleceği olan sporcuları transfer etmeye devam ediyoruz. Cansu, kendine güvenen ve öğrenmeye açık bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu daha da ileri götüreceğine ve takımımıza fayda sağlamak için azim ve istekle çalışacağına inanıyoruz. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz." ifadelerini kullandı.

Cansu Köksal ise geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi'nde başarıların devam etmesine katkı sağlamak istediğini aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin formasını giyecek olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren 1,87 metre boyundaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Yakın Doğu Üniversitesi, her oyuncunun formasını giymek istediği örnek bir kulüp. Çünkü burada oyunculara gerçek anlamda değer veriliyor. Geçtiğimiz sezon yakalanan başarıların devam etmesine katkı yapmak istiyorum. Üç kupalı Yakın Doğu Üniversitesi'ne geldiğim için çok mutluyum. Burada işimin çok zor olduğunu biliyorum. Çok çalışarak, bana güvenenleri asla mahcup etmeyeceğim."