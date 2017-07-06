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Casillas, Porto'da kaldı

Portekiz kulübü Porto, İspanyol kalecisi Iker Casillas'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.

Casillas, Porto'da kaldı

Portekiz kulübü Porto, İspanyol kalecisi Iker Casillas'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.

Casillas, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Porto'da bir sezon daha oynayacağım için mutluyum. Yeni sezon öncesi heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, İspanya'nın Real Madrid takımından ayrıldıktan sonra 2015'te Porto ile anlaştı. Casillas, iki sezondur Porto formasıyla 83 maça çıktı. Avrupa'nın birçok kulübüyle adı anılan 36 yaşındaki Casillas'ın sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #portekiz #casillas #sözleşme
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