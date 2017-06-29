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Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları

Teknik direktör Karaman, Brezilya'da transfer çalışmalarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları

 TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hikmet Karaman'ın, Brezilya'da transfer çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın İngiltere ve Arjantin'in ardından Brezilya'ya geçerek çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Karaman'ın Brezilya'da teknik adamlarla bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, "Brezilya'da çalışmalarını aralıksız sürdüren teknik direktörümüz Hikmet Karaman, Sport Club Internacional Teknik Direktörü Guto Ferreira'dan oyuncular hakkında bilgi almıştır. Hocamız ayrıca Claudio Taffarel ile de bir araya gelerek bazı oyuncular hakkında fikir almıştır.

Sayın Karaman'ın çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Alex de Souza ile de bir araya gelmesi beklenen Karaman'ın, Çaykur Rizespor kadrosuna katmak için uğraştığı iki oyuncu için destek isteyeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çaykur Rizespor #futbol #hikmet karaman #TFF 1. Lig
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