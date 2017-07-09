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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Prensipte iki yıllık anlaşma sağlanan Mehmet Uslu da antrenmanda yer aldı

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2017-2018 futbol sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Davide Petrucci, yeni sezon öncesi hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den şansız bir şekilde düştüklerini dile getiren Petrucci, "Bu takım bir lig takımıydı. Genç bir takımdık bazen hatalarımız oldu." dedi.
Geçen sezonun ikinci yarısında hataları düzeltmeyi öğrendiklerine işaret eden Petrucci, "Daha fazla maç kazandık. Geçen sene yaptığımız hatalardan ders alıp onları tekrar yapmayacağız. Bu sene gereğini yapıp ona göre daha fazla çalışacağız. Bu yıl inşallah yine süper lige döneceğiz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Antrenmanda ise, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde futbolcular gruplar halinde dayanıklık testinden geçti. Atiker Konyaspor ile sözleşmesi sona eren ve yeşil-mavili ekip ile prensipte iki yıllık anlaşma sağlayan Mehmet Uslu da sabah idmanında yer aldı. Karaman'ın antrenmanda bir süre futbolcu ile görüştüğü görüldü.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Mehmet Uslu #futbol #Davide Petrucci #Çaykur Rizespor
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