Cleveland Cavaliers ile anlaşan milli basketbolcu Cedi Osman, "NBA'de ilk görüştüğüm takım Cleveland Cavaliers'tı. Takıma katkı sağlayacağıma çok inanıyorlar. Bu, benim için büyük sorumluluk olacak." dedi.

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Cedi Osman, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile anlaştığını belirtti.

NTVSpor'a açıklamada bulunan 22 yaşındaki basketbolcu, Cavaliers'ın sözleşme teklifini kabul ettiğini duyurdu.



Cedi Osman, Cavaliers'ın 3 senedir kendisini takip ettiğini vurgulayarak, "NBA'den ilk görüştüğüm takım Cleveland Cavaliers'tı. Takıma katkı sağlayacağıma çok inanıyorlar. Benden çok şey beklediklerini söylediler. Bu, benim için büyük sorumluluk olacak. Onların bana duyduğu güven, beni mutlu ediyor. Ayrıca menajerlerime ve Anadolu Efes Kulübüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Bu bir hayaldi ama bu kadarını düşünemiyordum"



Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayan Furkan Korkmaz'ın ardından bu sezon NBA'in yolunu tutan ikinci Türk oyuncu olan Cedi Osman, yıldız isimler ile aynı takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love ile aynı takımda forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Benden özellikle savunmada takıma katkı sunmamı bekliyorlar. Zaten, hücumda büyük katkı sağlayan oyuncular var. Yıldız oyunculardan pas alıp, onlara pas verecek olmak benim için büyük bir şey. Bu bir hayaldi ama bu kadarını düşünemiyordum. Şükür ki bunu gerçekleştirdim."



31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hakkında da görüşlerini aktaran Cedi Osman, "Genç bir kadromuz var. Ufuk Sarıca çok iyi bir antrenör. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kendisini ispatladı. Taraftarımızın desteğiyle en iyi şekilde basketbolumuzu oynayıp, madalya almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.