Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek

Milli basketbolcunun Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." paylaşımı kısa sürede karşılık buldu.

Cedi Osman'a ilk destek verenlerden biri ABD'li takım arkadaşı Larry Nance oldu. Milli basketbolcu, sosyal medya adresinden, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım.' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler." paylaşımını yaptı.

Spor camiası ilgisiz kalmadı

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, Cedi Osman'ın paylaşımına, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın." ifadeleriyle destek verdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim." paylaşımıyla Cedi Osman'ı destekledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık." paylaşımını yaptı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı da Cedi Osman'ın kampanyasına esprili bir şekilde destek verdi.

Yusuf Yazıcı'nın "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama." paylaşımını Cedi Osman, "Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir." diyerek yanıtladı.

Trabzonspor Kulübünün eski yöneticisi Nevzat Aydın, "Nefis kampanya kardeşim. Ben de katılıyorum biraz daha farklı bir şekilde. Her 3 sayılık baskete 10 bin TL depremdeki mağdur vatandaşlarımıza." paylaşımıyla Cedi Osman'a destek verenler arasında yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü de kampanyayı desteklediğini açıkladı.

Spor camiasının yanı sıra çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Kızılay vasıtasıyla depremzedelere yardım elini uzattı.

385 bin lira toplandı

Cedi Osman, Chicago Bulls maçının ardından yaptığı paylaşımda toplam 385 bin lira toplandığını duyurdu.

Milli basketbolcu, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance, toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2 bin 500 dolardan 10 bin dolar, Nevzat Aydın abi toplamda 250 bin lira, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yapıyor. Burada toplam 385 bin lira birikti." paylaşımını yaptı.

Cedi Osman, İngilizce yaptığı paylaşımda 60 bin dolar toplandığını belirterek, kendisine destek veren takım arkadaşı Larry Nance'e teşekkür etti.