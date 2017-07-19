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Cedi Osman resmen Cavaliers'ta

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Cedi Osman resmen Cavaliers'ta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. 

Sosyal medya hesabından 22 yaşındaki oyuncuya 'hoş geldin' diyen NBA kulübü, internet sitesinde de Cedi Osman'ın kariyeriyle ilgili detaylara yer verdiği haberin yanı sıra milli basketbolcunun 4 dakikalık görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Cedi Osman'ın 2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından 31. sırada seçildiğini hatırlatan kulüp, oyuncunun milli formayla 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2016 Olimpiyat Oyunları Elemeri'nde mücadele ettiğini, 2014'te ayrıca boy gösterdiği Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildiğine dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cedi osman #nba #Cleveland Cavaliers #milli basketbolcu #spor
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