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Celta Vigo'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fran Escriba görevden alındı.

SPOR 04.11.2019, 08:24
Celta Vigo'da teknik direktör Escriba'nın görevine son verildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga)  12. haftasında Celta Vigo, sahasında oynadığı maçta Getafe'ye 1-0 yenildi. Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Getafe maçında takımın kadrosunda yer alsa da yedekler arasında oturdu.

Getafe karşısında alınan yenilginin ardından yazılı bir açıklama yapan Celta Vigo kulübü, teknik direktör Fran Escriba ve teknik kadrosunun görevden alındığını duyurdu.

Celta Vigo 9 puanla 18. sırada bulunuyor

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Celta, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA
#Okay Yokuşlu #Celta Vigo #Fran Escriba #la liga
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