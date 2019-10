Cem Zeren yazdı: Umudumuz yine spor

Türk milletinin tek yürek olması, terör örgütlerinin ve tarikatların gençlerimizi kandıramaması, gençliğin uyuşturucudan kurtarılması, çeteleşmenin önüne geçilmesi, kızlarımızın özgürleşmesi ve kendini kanıtlaması, kadınlarımızın toplumsal baskıyı yıkması, engellilerin evlerinden çıkıp hayata kazanılması, evsizlerin hayata tutunabilmesi için spor umuttur.

Her satırı okuyucularının alın teri Aydınlık’ta yazdığım gibi, her saniyesi izleyicilerinin göz nuru Ulusal Kanal’da da her Pazar gecesi haykıracağım artık; “Umudumuz Spor!” diye. Şiddet ve küfürle tribünlerden aileleri kaçıranlara karşı, deplasman yasaklarıyla tribünleri boşaltanlara karşı, spor sahalarını bahis oyunlarıyla kumarhaneye çevirenlere karşı, takımları menajerlerin çiftliği haline getirip gençlerimizin önünü tıkayanlara karşı; ama özellikle sporu emeğin değil emperyalizmin hizmetine verenlere karşı en gür sesimizle bağıracağız; “Umudumuz Spor” diye...

“Umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor!”

Ayşe Tekdal, Diyarbakırlı azimli ve çalışkan bir kızımız. Temmuz ayında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 20 kilometre yürüyüşte şampiyon oldu. Kürsüde Türk Milleti’nin hangi anlama geldiğini hepimizden daha etkili ifade etti. Altınını alarak milletimizi gururlandırdı, İstiklal Marşı’nı da asker selamı vererek söyledi; Mehmetçik’e selam yolladı. Ayşe Tekdal’ı yetiştiren Türkçe bile konuşamayan o Kürt anasının ellerinden öpülmez mi şimdi? Ayşe’nin kürsüye çıkmasından birkaç gün sonra Avrupa Gençlik Olimpiyatı’nda Judocumuz Berat Bahadır altına ulaştı. Berat da kürsünün en üst basamağında asker selamı ile İstiklal Marşı’nı söyledi.

Mehmetçik, Kuzey Suriye’yi emperyalizmin tetikçilerinden temizlerken sporcularımız ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız Arnavutluk’a son dakikada attığı golü asker selamı ile Mehmetçik’e gönderdi. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Busenaz Sürmeneli şampiyon olduğunda ringde gözleri yaşlı asker selamı verdi. Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri dünya ikincisi oldular. 2010’dan beri ilk defa kadın boksunda Dünya Şampiyonumuz oldu. Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak halka aletinde Dünya Şampiyonu oldu. Kürsünün en üst basamağında Mehmetçik gibi başı dikti, onurluydu; İstiklal Marşı’nı asker selamı ile söyledi. İbrahim’in disiplinli duruşu Mehmetçik’in kararlılığını da gösteriyordu. Ahmet Önder de paralel barda dünya ikincisi oldu. Cimnastik tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda 2 madalya kazanıyorduk. Hem de biri altın, diğeri gümüş! Almanya’dan gelen diğer başarımız gönülleriyle gören Goalball oyuncularımızdandı. Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu olurken erkeklerimiz Son Şampiyon Litvanya’ya tek golle kaybedip dördüncü oldular.

TRT’yi de kutlarım! Belki, her hafta yazdım “TRT’nin görevi ülkemizi gururlandıran gençlerimizin uluslararası mücadelelerini yayımlamaktır” diye. Hafta sonu; TRT Spor’da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yayımlanırken, TRT Spor 2’de Dünya Jimnastik Şampiyonası yayımlandı. Gençlerimizin Dünya Şampiyonlukları anında milletimize iletildi, şampiyonlarımızın asker selamlarını Mehmetçik anında aldı. Mehmetçik’i Millilerimiz altınları ile selamlarken, Pazar gecesi ilk TV programımda ben de 62 yıl önceki Ordu Milli Takımımızın maçı ile selamladım. 17 Şubat 1957’de Adana’da 30 bin seyircimizin önünde Ordu Milli Takımımız, ABD Ordu Milli Takımını 19-0 yenmiş. Bu skor Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplinini de kanıtlıyor. İlk yarı 9-0 bitince Ordu Millilerimiz ikinci yarı oyalanmamışlar, aynı disiplinle bir 10 gol daha atmışlar. Sonuca bakınca, ABD ile Amerikan Futbolu oynadığımız sanılır. Mehmetçiğimiz de, Kuzey Suriye’yi ABD’nin eğitip donattığı terör çetelerinden temizlerken “Bu kadarı yeter” demeyecektir.

Sahalarda, salonlarda, pistlerde, minderde; ay-yıldız hep göklerde olacak! Kürsünün en üstünde kadını ile erkeği ile asker selamımızı vereceğiz... Bu selam, ordumuzu milletinden ayırmaya çalışan kumpasçılara da yanıttır. Bu selam, dünyanın antiemperyalist mücadelesine bir umuttur.

“Ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut... Umut... Umut... Umut insanda!”