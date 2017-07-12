İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, "Manchester City de Roma da Cengiz'le ilgileniyor, doğrudur. Görüşmeler devam ediyor. Cengiz'in transferinde kısa zamanda netice alınır. " dedi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, genç futbolcuları Cengiz Ünder'in transferi konusunun kısa zamanda neticeleneceğini söyledi.



Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz Ünder'i önemli bir takıma, kulübe katkı sağlayacak şekilde satmak istediklerini kaydetti.



Önemli kulüplerin Cengiz'le ilgilendiğini belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu:



"Manchester City de Roma da Cengiz'le ilgileniyor, doğrudur. Görüşmeler devam ediyor. Dün de bir görüşme yaptık. Asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan ve idari direktörümüz Mustafa Eröğüt bu konuyla ilgileniyor. Bir kısmı İtalya'da bir kısmı İngiltere'de. Görüşmeler devam ediyor, Cengiz'in transferinde kısa zamanda netice alınır. Bugün, yarın belli olur. Burası kurumsal bir şirket, görüşmeler nihayete erdiğinde kaça sattığımızı açıklarız. Bize gelen farklı teklifler var. Gazetelerde farklı fiyatlar yazıyor ama biz Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz."



"Edin Visca'yı vermeyi düşünmüyoruz"



Göksel Gümüşdağ, adı Trabzonspor ile anılan Edin Visca'nın durumuyla ilgili olarak ise, "Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmeli oyuncusudur. Edin Visca'yı vermeyi düşünmüyoruz. Edin Visca ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Gümüşdağ, Bekir İrtegün ile yollarını ayırmaları konusunda, "Bizim öyle bir değerlendirmemiz oldu. Zannediyorum onun bir beklentisi oldu biz de ona çok sıcak bakmadık. Bekir ile yollarımızı ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Aurelien Chedjou'nun sakatlandığını hatırlatan Gümüşdağ, "Büyük bir şanssızlık yaşadık. Bekir'le de yollarımızı ayırdık ve şu an bir stoper arayışımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

