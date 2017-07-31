Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Cengiz Ünder'e övgü yağıyor

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir'den transfer olduğu AS Roma takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Cengiz Ünder'e övgü yağıyor

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus'la karşı karşıya geldikleri karşılaşmanın 62'nci dakikasında oyuna dahil edilen Ünder, normal süresi 1-1 biten maçta Dzeko'nun golünde büyük pay sahibi olmasının yanı sıra, penaltı atışını da gole çevirdi.

Sahada göz dolduran 20 yaşındaki Ünder, İtalyan medyasında maçın en çok konuşulan isimlerinden olmayı ve teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan övgüler almayı başardı. 

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Di Francesco, "Bir oyuncu olarak onu çok beğeniyorum, çünkü daima rakiplerini zorlamaya çalışıyor. Genç ve mükemmel bir hücum oyuncusu. Ancak onun hakkında bir yargıya varmak için henüz çok erken. Öte yandan, onun genel gelişiminden de memnunum" ifadesini kullandı.    

EN YÜKSEK NOT CENGİZ'E

Roma merkezli Corriere dello Sport gazetesi de, "Ünder'in turbo golü, Roma değişti" başlığını kullanırken, oyuncuları 10 üzerinden puanlamayla değerlendirdi. 

Cengiz Ünder'e, 7 ile en yüksek puanı veren gazete, "Ünder, takımın ritmini değiştirdi. 2 kritik anda fırsat yakaladı ve takımının beraberlik golünü bulmasını sağladı" diye yazdı. 

Genç oyuncunun enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla göz doldurduğunu ifade eden gazete, onun bir kez daha doğru bir transfer olduğunun ortaya konduğunu belirtti.   

La Gazzetta dello Sport da, Roma'nın ritmini yükselttiğini yazdığı Cengiz Ünder'i maçın en başarılı isimleri arasında göstererek, onun girişken ve herkesi hayrete düşüren bir oyunla maçta fark yarattığını, doğru bir transfer olduğunu ifade etti. 

Gazete, "ilginç bir oyuncu" diye nitelediği Cengiz Ünder'in, Juventus savunmasını da zorladığına dikkat çekti. 

Tuttosport ise Ünder'i, "O büyük bir yetenek. Sahanın her yerinde o vardı" ifadesiyle övdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Cengiz Ünder
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TFF'de kritik toplantı başladı!
Sonraki Haber
Çocuklar Duymasın dizisinde FETÖ skandalı! Yapımcıdan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.