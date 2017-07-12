İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Saral, genç oyuncuları Cengiz Ünder için İtalya ekibi Roma ve İngiltere kulübü Manchester City'nin resmi transfer teklifi yaptığını söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, genç oyuncuları Cengiz Ünder için İtalya ekibi Roma ve İngiltere kulübü Manchester City'nin resmi transfer teklifi yaptığını söyledi.



Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz'in geleceğiyle ilgili olarak bugün son kez bir değerlendirme yapacaklarını ve oyuncunun durumuyla ilgili kararın büyük olasılıkla gün içinde verileceğini bildirdi.



Cengiz için iki kulübün de çok ısrarlı olduğunun altını çizen Saral, "Dünya futbolunun iki dev kulübünün oyuncumuzla ilgilenmesi bizleri de mutlu ediyor. İki kulüp de Cengiz'i kadrosuna katmak istiyor ve bunda ne kadar istekli olduklarını da gösteriyorlar. Cengiz Ünder için Roma ve Manchester City tekliflerini yaptı. Oyuncumuzun geleceğiyle ilgili kararı büyük olasılıkla bugün vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.



Saral, Cengiz Ünder için Avrupa'dan başka transfer teklifleri de geldiğini ancak bu iki kulüp dışındakileri değerlendirmeye almadıklarını belirtti.