Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yurt dışında bire bir görüştüğü Feghouli'nin transferinin bu hafta içinde biteceğine inandığını söyledi. Ergün, takımdan ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş'ün durumunun bu hafta netleşeceğini ifade etti.

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'den flaş bir transfer açıklaması geldi.



West Ham United'ın kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ile görüşme üzere gittiği yurt dışından dün gece geç saatlerde dönen Sarı-Kırmızılı idareci, BeIn Sports'a seyahatinin detaylarını anlattı.



Ergün, Cezayirli futbolcu Feghouli'nin transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Giderken de söylemiştim, transferler kesinleşmeden benim için bir şey konuşmak pek doğru olmuyor. Görüşmelerimizin olduğu belli. Umuyorum mutlu sona ulaşacağız. Diğer oyuncularla da temaslarımız devam ediyor ama bu seyahatimiz Feghouli içindi. Kendisiyle bire bir olarak görüştük. Bu transfer bu hafta içi biter diye tahmin ediyorum."



'Sinan'ın durumu bu hafta netleşecek'



Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş hakkında da konuşan Cenk Ergün, Sarı-Kırmızılı futbolcunun geleceğine ilişkin şöyle dedi:



"Şu an için Sinan Gümüş ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Ancak basına da yansıyan bir takım şeyler var. Onun da durumuna bu hafta bakacağız."/Fanatik