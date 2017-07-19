İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen'i transfer etti.
Malaga Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki milli kaleciyle 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Cenk Gönen, yedek kaleci olarak yer aldığı sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 8 maça çıktı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen'i transfer etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen'i transfer etti.
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