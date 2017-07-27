Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.

Malaga'nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Cenk'in kaleye geçmesinin ardından Hollanda ekibi, 65. dakikada Thomas Ouwejan, 70. dakikada Joris van Overeem ve 84. dakikada Mats Seuntjens'in golleriyle sonuca gitti.