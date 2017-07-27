Malaga'nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Cenk'in kaleye geçmesinin ardından Hollanda ekibi, 65. dakikada Thomas Ouwejan, 70. dakikada Joris van Overeem ve 84. dakikada Mats Seuntjens'in golleriyle sonuca gitti.
Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.
Malaga'nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.
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