Ceren Aras yeni başarılar istiyor

O bir şampiyon. Ancak daha fazlasını istiyor.

Adı Ceren Aras... 17 yaşında... En son Antalya'da zafere ulaştı. Aras, Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Hem de 65 ülkeden 850 sporcunun yarıştığı bir turnuvada...

Türkiye'yi gururlandıran Ceren Aras, üç yıl önce ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bu sporda büyük başarılar hedefliyor.

Kendine güvenenleri mahçup etmemeye çalıştığını belirten Aras'ın bölgesel ve iller arasında da dereceleri var.

Ceren Aras'ın babası Cumali Aras kızının spor yapmasına karşıydı. Kızının azmi karşısında engel olmaktan vazgeçtiğini söyleyen baba, artık kızına maddi manevi destek oluyor.

Ceren Aras'ın antrenörü Murat Kaya ise Ceren ile çok düzenli bir idman programı yaparak başarıyla ulaştıklarını belirtti.

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