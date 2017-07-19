İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yeniledi.
47 yaşındaki teknik adamı geçen yıl göreve getiren ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan başkent temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten Conte, geçen sezon çok çalıştıklarını ve sonuçtan gurur duyduğunu, bu yıl zirvede kalabilmek için daha fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
Londra ekibi Chelsea, geçen sezon şampiyonluk kazandığı İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yeniledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.