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Chelsea Conte ile sözleşme yeniledi

Londra ekibi Chelsea, geçen sezon şampiyonluk kazandığı İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea Conte ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yeniledi.

47 yaşındaki teknik adamı geçen yıl göreve getiren ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan başkent temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten Conte, geçen sezon çok çalıştıklarını ve sonuçtan gurur duyduğunu, bu yıl zirvede kalabilmek için daha fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chelsea conte #Londra #spor
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