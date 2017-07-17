Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu akşam tamamlıyor. 1 Temmuz'dan beri çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Siyah Beyazlılar bu akşam saat 20:00'de yapacakları idman ile İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayacak ve yurtdışı kamplarına başlayacak.

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İLK DURAK ÇİN, 2. DURAK İSPANYA



Başkan Fikret Orman'ın



Beşiktaş, Çin seyahatinden döndükten sonra 1 gün dinlenerek kamp ve maçlar için İspanya'ya gidecek. İspanya'da Marbella'da kamp yapacak olan Siyah Beyazlılar burada da Vallodolid, Las Palmas ve Real Betis ile 3 hazırlık maçı oynayacak.



FİKRET ORMAN ÖNCEDEN GİTTİ



Çin programına çok önem veren başkan Fikret Orman takımdan 2 gün önce Çin'e gitti.



Başkan Fikret Orman'a bu yolculukta Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve kulüp çalışanları eşlik etti. Shanghai'de bir grup taraftarın karşıladığı heyet, Shanghai ve Guangzhou kentlerinde bir dizi temaslarda bulunacak. Beşiktaş'ın, Çin seyahati öncesi devlet yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu ile temaslarda bulunacak olan Başkan Orman, Çin ulusal basınıyla da buluşarak Beşiktaş'ı anlatacak ve seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacak.

Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanları, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.



Başkan Fikret Orman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Çin'de gördükleri ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çin'le Türkiye arasında sporun önemli bir köprü olacağını ifade eden Orman, "Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Çin'e Beşiktaş'ın gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı" dedi.



Görüşmenin ardından Fikret Orman, Zhu'ya Beşiktaş forması ve siyah beyaz nazarlık hediye ederken, Zhu da Orman'a Futbol Federasyonu'nun şiltini ve bayrağını verdi. Başkan Fikret Orman'ın Beşiktaş 'ın dünyaya açılması projesi kapsamında, ilk olarak Çin'e gidecek olan Siyah Beyaz lılar, burada Schalke 04 ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bu akşamki idmanın ardından tesislerde yemek yiyecek olan Siyah Beyazlı takım gece yarısı uçağı ile Çin'in Guangzhou şehrine hareket edecek. Yaklaşık 11 saat sürecek yolculuğun ardından Guangzhou'ya inecek olan Beşiktaş buradan da karayolu ile maçın oynanacağı Zhuhai şehrine hareket edecek. 19 Temmuz'da Alman takımı Schalke 04 ile hazırlık maçı yapacak olan Siyah Beyazlılar maçın ardından Türkiye'ye dönecek.Beşiktaş, Çin seyahatinden döndükten sonra 1 gün dinlenerek kamp ve maçlar için İspanya'ya gidecek. İspanya'da Marbella'da kamp yapacak olan Siyah Beyazlılar burada da Vallodolid, Las Palmas ve Real Betis ile 3 hazırlık maçı oynayacak.Çin programına çok önem veren başkan Fikret Orman takımdan 2 gün önce Çin'e gitti.Başkan Fikret Orman'a bu yolculukta Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve kulüp çalışanları eşlik etti. Shanghai'de bir grup taraftarın karşıladığı heyet, Shanghai ve Guangzhou kentlerinde bir dizi temaslarda bulunacak. Beşiktaş'ın, Çin seyahati öncesi devlet yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu ile temaslarda bulunacak olan Başkan Orman, Çin ulusal basınıyla da buluşarak Beşiktaş'ı anlatacak ve seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacak.Fikret Orman, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettiBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanları, Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.Kulüpten yapılan açıklamada, Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.Başkan Fikret Orman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Çin'de gördükleri ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çin'le Türkiye arasında sporun önemli bir köprü olacağını ifade eden Orman, "Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Çin'e Beşiktaş'ın gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı" dedi.Görüşmenin ardından Fikret Orman, Zhu'ya Beşiktaş forması ve siyah beyaz nazarlık hediye ederken, Zhu da Orman'a Futbol Federasyonu'nun şiltini ve bayrağını verdi.

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