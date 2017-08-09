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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Erdoğan, Güneysu Spor Tesislerine gelişinde vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Helikopterle Rize Limanı'na geçen Erdoğan, ardından da Kale Mahallesi'ne giderek 5 Aralık 2016'da vefat eden AK Parti Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular karşıladı.



Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Giresun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.


Erdoğan'a ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş eşlik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #Çaykur #rizespor
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