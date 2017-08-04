Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem
46 terörist etkisiz hale getirildi
46 terörist etkisiz hale getirildi
Metrobüste sonunda bu da oldu! Herkes şaşkına döndü
Metrobüste sonunda bu da oldu! Herkes şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldığı maç sonrasında sarı-lacivertli takımı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldığı maç sonrasında sarı-lacivertli takımı kutladı.Fenerbahçe play-off turuna yükseldi.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasına gitti.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan, tur atlamalarından dolayı sarı-lacivertlileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da eşlik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #fenerbahçe #tebrik
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da iki sır ölüm
Sonraki Haber
Adana'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.