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Curry 3 ay yok

Golden State Warriors'ın Phoenix Suns'ı konuk ettiği maçta eli kırılan all-star oyun kurucu Stephen Curry'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SPOR 02.11.2019, 08:28
Curry 3 ay yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBAGolden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, en az 3 ay oynayamayacak. 

Golden State Warriors'ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.

Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns'a 121-110 yenilmiş, Stephen Curry mücadelenin 3. periyotunda sol elinin üstüne düşüp oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA
#Golden State Warriors #Phoenix Suns #Stephen Curry
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