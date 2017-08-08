Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, 11-13 Ağustos tarihlerinde Erciyes Turizm Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'nin ilk ve tek "downhill" bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Dağı'nda Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası heyecanı yaşanacak.

Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı"nın oluşturulduğu Erciyes, ikinci kez uluslararası "downhill-iniş" müsabakalarına ev sahipliği yapacak.



Erciyes Bike Park'ta ilk olarak geçen sene düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası, bu yıl uluslararası boyut kazanarak, hem yurt içinden hem de yurt dışından bisiklet profesyonellerinin katılacağı bir organizasyon olacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile yapılacak Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, 11-13 Ağustos'ta Erciyes Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde kurulan Bike Park'ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde gerçekleştirilecek yarışlar, cross country eleme, cross country olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinde koşulacak.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, profesyonel ve amatör bisikletçiler için Türkiye'de ilk dağ bisikleti parkını Erciyes'te kurduklarını ifade ederek, "Erciyes Bike Park, Türkiye'den dünya bisiklet haritasına giren ilk ve tek downhill bisiklet parkurunu da içinde barındırıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonası yaparak ülkemizde büyük ses getiren dağ bisikleti yarışını bu sene uluslararası boyutta gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.