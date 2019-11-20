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De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

SPOR 20.11.2019, 08:10
De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando De Colo ile Leo WestermannTHY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.

Kaynak: AA
#Fenerbahçe Beko #De Colo #Westermann #thy avrupa ligi
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