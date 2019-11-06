'Demir Bilek'ten asker selamı

Rakibinin bileğini büktü, asker selamı verdi. 18 yaşındaki millî sporcumuz Şükriye Yılmaz başarısıyla tüm Türkiye'nin gururu oldu.

Yılmaz, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında önemli bir başarı elde etti.

55 kilo genç kadınlar sol kolda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Zaferinin ardından da asker selamı verdi. Madalya töreninde de Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşını asker selamı vererek okudu.

Türk milletine gurur yaşatan millî sporcu bu zafere ulaşabilmek için 4-5 aylık ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi.

Şükriye Yılmaz, Barış Pınarı Harekâtında mücadele eden askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için asker selamı verdiğini belirtti

Yılmaz'ın hocası, Bilek Güreşi Millî takım antrenörü Davut Altuntaş, şampiyonadan başarılarla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



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