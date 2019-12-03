Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.
SPOR 03.12.2019, 21:20
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.
3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.
Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.
Kaynak: AA
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