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Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

SPOR 03.12.2019, 21:20
Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. 

3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.

Kaynak: AA
#Demir Grup Sivasspor
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