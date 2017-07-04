Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, skorer oyun kurucu Melih Yıldız ile sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Best Balıkesir forması giyen 28 yaşındaki basketbolcunun kadroya dahil edildiği bildirildi.
Melih'in kariyerinde TOFAŞ, Konyaspor, Sakarya Büyükşehir Basketbol, Aliağa takımlarında forma giydiğinin kaydedildiği açıklamada, "Oyuncumuza büyük Büyükçekmece ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul ekibi, Melih Yıldız'ı kadrosuna kattı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, skorer oyun kurucu Melih Yıldız ile sözleşme imzaladı.