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Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

Mavi-beyazlılar, Evaldas Kairys'i kadrosuna kattı

Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Litvanyalı pivot Evaldas Kairys ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Litvanyalı oyuncuya Büyük Büyükçekmece ailesine hoş geldin diyor, yeni sezon için başarılar diliyoruz." denildi.

Geçtiğimiz iki sezon Muratbey Uşak formasını terleten 27 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 15 dakika süre ortalaması tutturmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Evaldas Kairys #Demir İnşaat Büyükçekmece #basketbol
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