Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Aarhus 2017 Olimpiyat Test Yarışı'nda altın madalya kazandı.

Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Aarhus 2017 Olimpiyat Test Yarışı'nda altın madalya kazandı.



Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Deniz ve Ateş Çınar, Danimarka'da düzenlenen organizasyonda 470 sınıfında mücadele etti.



Çınar kardeşler, 11 ülkeden 15 teknenin katıldığı yarışta altın madalyanın sahibi oldu.



TYF ve sporcuların kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken, Deniz ve Ateş Çınar'ı tebrik etti.