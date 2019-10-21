Denizli'de kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci’nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

58. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sackey'den kaptığı topla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, pasını Muric'e aktardı. Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Aissati'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

77. dakikada Yukatel Denizlispor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Olcay Şahan'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa yükselen Rodrigues'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Koç: Önemli olan kazanmaktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Denizlispor yönetimine ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Karşılaşmanın zevksiz bir maç olduğunu belirten Koç, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Allah'a şükür biz kazandık. İhtiyacımız vardı buna. Ama daha birkaç vites daha artırmamız lazım. Önemli olan kazanmaktı. Ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çetin: Artık bundan sonra susmayacağız

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise Fenerbahçe'yi tebrik ettiklerini ifade etti.

Çetin, takımın aldığı mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Artık bu vicdanın son noktası. Yazıklar olsun. Bu insanlar 5 lira çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki bu şehir 1 milyon 100 bin nüfuslu. Böyle bir haksızlık eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun. Bu kadar bir kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı. Bizim hak ettiğimiz penaltı yok. Bugüne kadar da hep sustuk. Artık bundan sonra susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar kibarca hareket ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız. Bu hak kimsenin yanında kalmaz. Emin olun. Ortada oynanan maç burada. Penaltı var. İncelenip hakemlerin gereken cezayı çarptırılmasını istiyoruz. Hakemin kesinlikle kasıtlı kararlar verdiğini inanıyorum. Bundan sonra konuşacağız, susma zamanı geçti. Biz konuşmazsak bu şehir konuşacak."