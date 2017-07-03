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Denizlispor'da transfer çalışmaları

Yeşil-siyahlı kulüp, iç transferde Cenk Güvenç'le 1, Taha Can Velioğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Denizlispor'da transfer çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde Cenk Güvenç ve Taha Can Velioğlu'yla anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren oyunculardan Cenk Güvenç'le 1, Taha Can Velioğlu ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Kulüp başkanı Mustafa Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki futbolcuyla uzun süren görüşmeler sonucu anlaştıklarını söyledi.

Geçen sezonki kadroyu neredeyse tamamen koruduklarını belirten Üstek, "Sezon boyunca beraber oynayan oyuncu topluluğumuzun, önümüzdeki yıl daha iyi yerlere geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Cenk ve Taha, bizi yalnız bırakmadı. Sözleşmelerini uzattık. Denizlispor camiasına hayırlı olsun." şeklinde konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #TFF 1. Lig #Taha Can Velioğlu #sözleşme #Mustafa Üstek #futbol #denizlispor #Cenk Güvenç
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