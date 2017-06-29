"Oyuncularıma bu yıl daha iyi şeyler yapmak istediğimi anlattım"

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlılar Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yusuf Şimşek, yönetiminde yeni sezon için top başı yaptı. İdman öncesinde kurban kesildi.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun Denizli'ye ve spor camiasına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Yeni sezon için ellerinde gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Şimşek, "Gerçekten heyecanlıyım. İlk defa futbola başlamış oyuncular gibi heyecanlıyım. İnşallah bu duyguyu daha güzel başarılarla taçlandırırız. Mutluyum huzurluyum, burada olmaktan keyifliyim. Oyuncularımın tamamını tanıyorum. Gelecek oyuncularımız da var. Çok fazla konuşamadık. Takım tam toplanınca daha detaylı konuşacağız." dedi.

Şimşek, kendi prensiplerini ve Denizlispor'un neyi hedeflediğini tüm oyuncularına tek tek anlatacağını belirterek, "Geçen yılki oyuncularla devam edeceğim. Çok fazla sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Futbolcularımla geçen yıl çok zor şartlarda iyi şeyler başardıkları konusunda konuştum. Bu yıl daha iyi şeyler yapmak istediğimi anlattım. 7 Temmuz'a kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha sonra Erzurum'da 10 gün kamp yapacağız." diye konuştu.

Antrenmanı yönetim kurulu üyeleri de izledi.