Denizlispor'dan Kerem Can Akyüz açıklaması
Yukatel Denizlispor Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kerem Can Akyüz ile yapılan karşılıklı görüşme neticesinde kendisine izin verilmiştir" dedi
SPOR 03.12.2019, 14:30 03.12.2019, 14:34
Denizlispor Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kerem Can Akyüz ile yapılan karşılıklı görüşme neticesinde kendisine izin verilmiştir" dedi
Yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz profesyonel futbolcularından Kerem Can Akyüz ile yapılan karşılıklı görüşme neticesinde kendisine izin verilmiştir. Bu izin, yapılan toplantıda takıma faydalı olamayacağını belirten futbolcumuzun talebi ve teknik heyetin raporu doğrultusunda verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte takımımız ile antrenmanlara ve müsabakalara katılamayacaktır.
Yukatel Denizlispor
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