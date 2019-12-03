Denizlispor'dan Kerem Can Akyüz açıklaması

Denizlispor Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kerem Can Akyüz ile yapılan karşılıklı görüşme neticesinde kendisine izin verilmiştir" dedi

Yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz profesyonel futbolcularından Kerem Can Akyüz ile yapılan karşılıklı görüşme neticesinde kendisine izin verilmiştir. Bu izin, yapılan toplantıda takıma faydalı olamayacağını belirten futbolcumuzun talebi ve teknik heyetin raporu doğrultusunda verilmiştir.

Bundan sonraki süreçte takımımız ile antrenmanlara ve müsabakalara katılamayacaktır.

Yukatel Denizlispor

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